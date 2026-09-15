Dolar güne 48,6380 liradan, avro 56,1440 liradan başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 48,6380 liradan, avro 56,1440 liradan güne başladı. Dolar 48,6360 liradan alınıp 48,6380 liradan satılırken avro 56,1420 liradan alınıp 56,1440 liradan satılıyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 48,6380 liradan, avro 56,1440 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 48,6360 liradan alınan dolar, 48,6380 liradan satılıyor. 56,1420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,1440 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 48,6230 lira, avronun satış fiyatı ise 56,0780 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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