Bugün 28 Aralık 2021 tarihinde güncel ABD Doları kuru 11,6480 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:07 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 11,5419 TL ve satış fiyatı ise 11,5419 TL oldu.
Alış: 11,54
Satış: 11,54
Bugün 28 Aralık 2021 tarihinde güncel Euro kuru 13,1915 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:10 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 13,1900 TL ve satış fiyatı ise 13,1900 TL oldu.
Alış: 13,19
Satış: 13,19
Son Dakika › Ekonomi › Dolar kaç TL? 28 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir? - Son Dakika Ekonomi