Dolar kaç TL? 28 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir?

Bugün 28 Aralık 2021 tarihinde güncel ABD Doları kuru 11,6480 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:07 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 11,5419 TL ve satış fiyatı ise 11,5419 TL oldu.

DOLAR KAÇ TL?

Alış: 11,54

Satış: 11,54

EURO KAÇ TL?

Bugün 28 Aralık 2021 tarihinde güncel Euro kuru 13,1915 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:10 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 13,1900 TL ve satış fiyatı ise 13,1900 TL oldu.

Alış: 13,19

Satış: 13,19