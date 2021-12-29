Dolar kaç TL? 29 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir?

Bugün 29 Aralık 2021 tarihinde güncel ABD Doları kuru 11,8768 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:23 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 11,8718 TL ve satış fiyatı ise 11,8718 TL oldu.

DOLAR KAÇ TL?

Alış: 11,87

Satış: 11,92

EURO KAÇ TL?

Bugün 29 Aralık 2021 tarihinde güncel Euro kuru 13,4369 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:25 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 13,3880 TL ve satış fiyatı ise 13,3880 TL oldu.

Alış: 13,43

Satış: 13,49