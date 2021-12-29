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Dolar kaç TL? 29 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir? - Son Dakika

Dolar kaç TL? 29 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir?

29.12.2021 08:27
Dolar kaç TL? 29 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir?

Son dönemde yaşanan döviz kurlarındaki yükseliş kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı açıklamaları sonrasında 18 lira seviyelerinden sert bir düşüş yaşayan dolar önemli ölçüde değer kaybetti.

Bugün 29 Aralık 2021 tarihinde güncel ABD Doları kuru 11,8768 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:23 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 11,8718 TL ve satış fiyatı ise 11,8718 TL oldu.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar kaç TL? 29 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir?

Alış: 11,87

Satış: 11,92

EURO KAÇ TL?

Dolar kaç TL? 29 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir?

Bugün 29 Aralık 2021 tarihinde güncel Euro kuru 13,4369 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:25 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 13,3880 TL ve satış fiyatı ise 13,3880 TL oldu.

Alış: 13,43

Satış: 13,49

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Ekonomi, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar kaç TL? 29 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir? - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Dolar kaç TL? 29 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir? - Son Dakika
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