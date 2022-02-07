Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Haftaya yükselişle başlayan dolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar 13,56 liradan alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro ise 15,50 liradan alıcı buluyor.
Bugün 07 Şubat 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,5631 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:44 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,5581 TL ve satış fiyatı ise 13,5581 TL oldu.
Dolar alış: 13,5581
Dolar satış: 13,5581
Bugün 07 Şubat 2022 tarihinde güncel Euro kuru 15,5156 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:45 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 15,5065 TL ve satış fiyatı ise 15,5065 TL oldu.
Euro alış: 15,5065
Euro satış: 15,5065
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