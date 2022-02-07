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Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

07.02.2022 07:49
Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Bugün 07 Şubat 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,5631 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:44 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,5581 TL ve satış fiyatı ise 13,5581 TL oldu. Euro alış fiyatı 15,5065 TL ve satış fiyatı ise 15,5065 TL oldu.

Haftaya yükselişle başlayan dolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar 13,56 liradan alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro ise 15,50 liradan alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Bugün 07 Şubat 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,5631 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:44 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,5581 TL ve satış fiyatı ise 13,5581 TL oldu.

Dolar alış: 13,5581

Dolar satış: 13,5581

EURO KAÇ TL?

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Bugün 07 Şubat 2022 tarihinde güncel Euro kuru 15,5156 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:45 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 15,5065 TL ve satış fiyatı ise 15,5065 TL oldu.

Euro alış: 15,5065

Euro satış: 15,5065

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Son Dakika Ekonomi Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika
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