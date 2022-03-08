Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika
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Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

08.03.2022 09:28
Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Haftaya yukarı yönlü seyirle başlayan gram altın ve çeyrek altın fiyatları salı gününe de seyrini koruyarak başladı. İşte güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

Güne düşüşle başlayan dolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar 14,13 liradan alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro ise 15,59 liradan alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 08 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 14,4648 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 09:23 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 14,4598 TL ve satış fiyatı ise 14,4598 TL oldu.

Dolar alış: 14,3012

Dolar satış: 14,3270

EURO KAÇ TL?

Bugün 08 Mart 2022 tarihinde güncel Euro kuru 15,7021 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 09:27 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 15,7006 TL ve satış fiyatı ise 15,7006 TL oldu.

Euro alış: 15,5309

Euro satış: 15,5589

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