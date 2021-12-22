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Dolar/TL 12,50 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika

Dolar/TL 12,50 seviyelerinde işlem görüyor

22.12.2021 10:42
Dolar/TL 12,50 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 12,50 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 12,50 seviyelerinde işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası döviz kurlarında görülen düşüş dün de devam etti ve dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 8,3 altında 12,3231'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,4 artışla 12,5020 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,97 değer kazanarak 14,1060'tan, sterlin/TL yüzde 1,68 primle 16,6220'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 96,6 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1270'ten alıcı buluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TL tasarruflara ilişkin yeni finansal ürünün detayları dün belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni ürünün adının "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" olduğunu açıklarken, üründe gerçek kişilerin TL vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranının kıyaslanacağı, yüksek olan oran üzerinden hesabın nemalandırılacağı bildirildi. Söz konusu üründe stopaj uygulanmayacağı, isteyen her bankanın katılabileceği, hesapların 3, 6, 9 ve 12 ay vadelerle açılabileceği de detaylar arasında yer aldı.

Öte yandan dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceğini bildirdi.

Banka ayrıca, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine TL vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacağını duyurdu.

Analistler, yurt içinde ekonomi yönetiminden gelen açıklamaların yakından izlenmeye devam edileceğini belirterek, veri gündeminde ise ABD'de büyüme ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini dile getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası, Döviz, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 12,50 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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