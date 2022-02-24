Dolar/TL 14,21 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL 14,21 seviyelerinde işlem görüyor

24.02.2022 10:51
Dolar/TL 14,21 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,21 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,21 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 13,8221'den tamamladı.

Dolar/TL, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasıyla yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,8 üzerinde 14,2120 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,2 artışla 15,9810'dan, sterlin/TL yüzde 2,3 yükselişle 19,1570'ten satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 96,6 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise 1,1209 ile 31 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1,1250'den alıcı buluyor.

Analistler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasıyla birlikte küresel ölçekte risk algısının arttığını ve doların diğer para birimleri karşısında yükselişe geçtiğini bildirdi.

Konuyla ilgili gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, piyasalarda oynaklığın bir süre daha yüksek seyredeceğini kaydetti.

Analistler, gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından kritik olacağını vurgulayarak, bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini belirtti.

Bugün, ayrıca yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini anımsatan analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 97,2'nin direnç, 96,0 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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Ukrayna, İşgal, Rusya, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 14,21 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar/TL 14,21 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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