ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesi enflasyon endişesi ve güvenli liman alımları nedeniyle artan dolar talebi sonrası güçlü kalmaya devam eden dolar endeksi 108,2 ile son 20 yılın zirvesine yakın seyrediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL, 17,37 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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