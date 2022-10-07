Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirterek, veri sonrası varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini söyledi. ABD Merkez Bankası ( Fed ) yöneticilerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasalar üzerinde etkili olduğunu bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 112,5'in direnç, 111,4'ün destek konumunda bulunduğunu belirtti.

Dolar/TL, yeni güne de yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 18,5820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 18,2110'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 20,7650'den satılıyor. Dolar endeksi dün yüzde 1,2 yükselmesinin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 112,1 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 0,9800'den işlem görüyor.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Dolar, güne yükselişle başladı! 18,58 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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