Dolar, güne yükselişle başladı! 18,58 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar, güne yükselişle başladı! 18,58 seviyesinden işlem görüyor

07.10.2022 10:38

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,58 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 18,54-18,61 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 18,5751'den tamamladı. Dolar, güne yükselişle başladı.

DOLAR/TL GÜNE YATAY BAŞLADI

Dolar/TL, yeni güne de yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 18,5820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 18,2110'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 20,7650'den satılıyor. Dolar endeksi dün yüzde 1,2 yükselmesinin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 112,1 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 0,9800'den işlem görüyor.

VARLIK FİYATLARINDA OYNAKLIK ARTABİLİR

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirterek, veri sonrası varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini söyledi. ABD Merkez Bankası (Fed) yöneticilerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasalar üzerinde etkili olduğunu bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 112,5'in direnç, 111,4'ün destek konumunda bulunduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar, güne yükselişle başladı! 18,58 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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