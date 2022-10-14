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Bugünün veri gündeminde ABD'de perakende satışların öne çıktığını, ayrıca ABD'de JP Morgan, Morgan Stanley , Citigroup ve Wells Fargo gibi önde gelen şirketlerin finansal sonuçlarının açıklanacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 112,5'in altına inilmesi halinde 110,7'nin destek, 113'ün direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Güne yükselişle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor - Son Dakika

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