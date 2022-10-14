Güne yükselişle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor

14.10.2022 10:51

Haftanın son gününe yükselişle başlayan dolar 18,59 lira seviyesinden aıcı buluyor. Dolar, dün piyasalardaki kapanışını 18,55 seviyesinden yapmıştı.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,07 altında 18,5546'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 18,59'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN FİYATLARI

Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 18,1460'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 20,9630'dan satılıyor.

Dolar endeksi, dün ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin ardından günü yüzde 0,6'lık düşüşle 112,5'ten tamamlarken, bugün 112,7 seviyelerine yükseldi. Dün 0,98'in üzerini gören avro/dolar paritesi ise bugün 0,9760 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARDAKİ SON DURUM

Analistler, tahvil piyasasındaki görece rahatlamanın etkisiyle risk iştahının arttığını belirterek, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bugün sona erecek tahvil alım programını uzatıp uzatmayacağına ilişkin olası açıklamaların döviz piyasalarında oynaklığa neden olabileceğini kaydetti.

Bugünün veri gündeminde ABD'de perakende satışların öne çıktığını, ayrıca ABD'de JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup ve Wells Fargo gibi önde gelen şirketlerin finansal sonuçlarının açıklanacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 112,5'in altına inilmesi halinde 110,7'nin destek, 113'ün direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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