Güne yatay seyirde başlayan dolar/TL, 18,60 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yatay seyirde başlayan dolar/TL, 18,60 seviyesinden işlem görüyor

21.10.2022 11:45

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,60 seviyelerinde işlem görüyor. Öte yandan euro 18,20'den satılırken, sterlin ise 20,80 TL'den işlem görüyor.

Dün 18,54-18,60 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde, 18,59'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından önceki kapanışın hemen üzerinde 18,60'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 18,20'den, sterlin/TL yüzde 0,5 düşüşle 20,80'den satılıyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 112,9 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yatay seyirle 0,9790'dan işlem görüyor. Analistler, enflasyon, resesyon ve yüksek faiz ortamına ilişkin endişelerle tahvil faizlerinde yükselişin devam ettiğini belirterek, bu durumun dolar talebini beslediğini söyledi.

FED'İN FAİZ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Fed'in gelecek ay 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, aralık toplantısı için de 75 baz puan faiz artışı beklentilerinin yüzde 75 seviyesinde olduğunu bildirdi. Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini, İngiltere'den gelecek siyasi haber akışının da yatırımcıların odağında olacağını ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 114,2'nin direnç, 111'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Sterlin, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yatay seyirde başlayan dolar/TL, 18,60 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne yatay seyirde başlayan dolar/TL, 18,60 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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