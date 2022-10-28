Haftanın son gününe yatay seyirle giren dolar/TL, 18,61 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Haftanın son gününe yatay seyirle giren dolar/TL, 18,61 seviyesinden işlem görüyor

28.10.2022 10:47

Haftanın son gününe yatay seyirle başlamasının ardından piyasalarda 18,61 seviyesinden işlem görüyor.

Bir süredir dar bantta yatay hareket eden dolar/TL, dün de bu seyrine devam ederek günü 18,6008 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı. Dolar/TL, bugüne sınırlı yükselişle başlamasının ardından 18,61'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 18,55'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 21,47'tan satılıyor. Dolar endeksi, dün 109,5 ile 20 Eylül'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından yükselişe geçerek 110,6'da dengelendi. Dün yüzde 1,1 değer kaybeden avro/dolar paritesi ise yatay seyirle 0,9970 seviyesinde bulunuyor. Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerinin yeniden gündemin odağına yerleştiğini belirterek, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatlarında dalgalanmalara neden olduğunu söyledi.

FED'İN FAİZ ARTIRIMINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Tahvil piyasalarındaki hareketliliğin de yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, gözlerin gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarına çevrildiğini ifade etti. Fed'in gelecek haftaki toplantıda politika faizini 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Banka'nın aralık toplantısında ise faizleri 50 baz puan artırmasına yüzde 58 ile daha yüksek ihtimal veriliyor.

Analistler, bugün yurt içi piyasaların öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tatile gireceğini, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve enflasyon ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 109,3'ün destek, 111,7'nin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Haftanın son gününe yatay seyirle giren dolar/TL, 18,61 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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