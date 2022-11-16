Dolar güne yatay seyirle başladı! 18,61 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar güne yatay seyirle başladı! 18,61 lira seviyesinden işlem görüyor

16.11.2022 11:27

Dolar yeni güne yatay seyirle başlamasından sonra 18,61 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro yüzde 0,3 artışla 19,3290'dan, sterlin yüzde 0,1 düşüşle 22,0640'tan alıcı buluyor.

Dün 18,57-18,64 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 18,6082'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 18,6110'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 19,3290'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 22,0640'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 106,4 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,0390'dan işlem görüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD'de enflasyonun tepe yaptığına yönelik güçlenen beklentilere karşın artan jeopolitik risklerle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını söyledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark ise eksi 27 baz puanda bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin açıklanacağını kaydederek, Polonya'ya düşen füze ile ilgili gelişmelerin yanı sıra Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Dolar güne yatay seyirle başladı! 18,61 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar güne yatay seyirle başladı! 18,61 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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