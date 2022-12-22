Bugün gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 'nın ( TCMB ) faiz kararına çevrildiğini ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak 3. çeyrek büyüme ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 103,7'nin destek, 105'in direnç konumunda bulunduğunu aktardı.

Bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 3. çeyrekte yıllık yüzde 1,9 artışla beklentilerin altında kaldı. Analistler, dün ABD'de beklentilerden iyi gelen verilerin ardından enflasyon ve resesyon endişelerinin geri plana atılmasının doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Güne yatay başlayan dolar/TL, 18,67 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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