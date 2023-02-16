Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıktığını dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 seviyesinin direnç, 103'ün destek konumunda olduğunu bildirdi.

Analistler, açıklanan verilerle merkez bankası para politikalarına yönelik beklenti ve yorumların değişkenlik gösterdiğini belirterek, varlık fiyatlarında yön arayışının bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL, 18,86 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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