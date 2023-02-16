Dolar/TL, 18,86 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 18,86 seviyesinden işlem görüyor

16.02.2023 10:37
Dolar/TL, 18,86 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8550 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8550 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,8503'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 18,8550'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 20,1840'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 22,7470'ten satılıyor.

Dolar endeksi, dün ABD'de beklentilerin üzerinde gelen perakende satışların ardından 104,1'i test ederken, bugün yüzde 0,2 azalışla 103,7 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi de önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0710'dan işlem görüyor.

Analistler, açıklanan verilerle merkez bankası para politikalarına yönelik beklenti ve yorumların değişkenlik gösterdiğini belirterek, varlık fiyatlarında yön arayışının bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Yurt içinde alınan tedbirlerin etkisiyle TL varlıklara ilginin sürmesinin beklendiğini ifade eden analistler, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının da izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıktığını dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 seviyesinin direnç, 103'ün destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 18,86 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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