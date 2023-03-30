Dolardaki yükseliş devam ediyor! 19,16 liradan satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dolardaki yükseliş devam ediyor! 19,16 liradan satılıyor

30.03.2023 11:29

Dolar güne yükselişle başlamasının ardından 19,16 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 20,77'den, sterlin ise 23,72'den satışa sunuluyor.

Dün, sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,1386'dan tamamladı.

EURO VE STERLIN NE KADAR?

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,1590'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro yüzde 0,1 azalışla 20,7760'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,6 yükselişle 23,7210'dan satılıyor. Dün yüzde 0,2 artışla günü 102,7 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 102,6'da bulunuyor. Avro/dolar paritesi de önceki kapanışının hemen altında 1,0840'da seyrediyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, küresel piyasalarda, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azaldığını belirterek, bugünden itibaren hareketlenecek veri gündeminin yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini aktaran analistler, dün ülkede açıklanan verilere göre 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranının geçen hafta yüzde 6,45 ile 6 haftanın en düşük seviyesine gerilediğini anımsattı. Analistler, ABD'de konut piyasasının olası ekonomik daralmalarda en hızlı etkilenen alanlardan biri olduğunu ve ülke genelinde kredi genişlemesini etkilediğini vurgulayarak, şimdiye kadar konut piyasasında Fed'in istediği sonuçların gözlenmediğini kaydetti. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de 4. çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Altının artışı sürüyor! Gramının değeri 1.212 lirayı buldu Altının artışı sürüyor! Gramının değeri 1.212 lirayı buldu Dolar yükselişini sürdürüyor! 19,13 TL'den işlem görüyor Dolar yükselişini sürdürüyor! 19,13 TL'den işlem görüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolardaki yükseliş devam ediyor! 19,16 liradan satılıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:02 Kazanın hayattan kopardığı 8 yaşındaki çocuğun son anları kamerada
10:57 Altının gram fiyatı 1.212 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 Alacak-verecek meselesi kavgaya neden oldu! Okan Karacan, eski eşiyle karakola düştü
10:57 Derbi için özel olarak hazırlıyor! Şenol Güneş'te Rachid Ghezzal'a kritik uyarılar
10:57 Ünlü anketçiden 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için iddialı yorum: Seçim ikinci tura kalmayacak
10:52 Alacak meselesi yüzünden kavga çıktı! Okan Karacan, eski eşiyle karakolluk oldu
10:51 Derbinin kilidini açabilecek mi? Şenol Güneş'ten Rachid Ghezzal'e özel ders
10:50 Ünlü anketçiden 14 Mayıs için iddialı çıkış: Seçim ikinci tura kalmayacak
10:47 Filipinler'deki feribot yangınında 31 kişi hayatını kaybetti
10:47 Filipinler'de korkunç yangın! Feribottaki 31 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2023 11:29:47. #1.13#
SON DAKİKA: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 19,16 liradan satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement