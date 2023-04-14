Doların yükselişi sürüyor! 19,37 TL seviyesinden satılıyor

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Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 19,3710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,32 artışla 21,4220'den, sterlin/TL ise yüzde 0,11 artışla 24,2680'den satılıyor.

DOLAR ENDEKSİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE

Dolar endeksi, düşüş eğilimini üst üste dördüncü güne taşımasının ardından 100,8'le yaklaşık son 1 yılın en düşük seviyesine inerken, avro/dolar paritesi ise bugün yüzde 0,2 değer kazanarak 1,1076'yla son 1 yılın zirvesini test etti.

FED'İN FAİZ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artırdıktan sonra şahin politikalarına son vereceği öngörüsünün güçlendiğini kaydetti.

ATILAN ADIMLAR SONUÇ VERMEYE BAŞLADI

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların sonuçlarının yavaş yavaş da olsa görülmeye başladığını aktaran analistler, bu durumun diğer para birimlerini dolar karşısında desteklediğini dile getirdi.

VERİLER TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanımı ve Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 100'ün destek, 102 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.