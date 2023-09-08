Dolar/TL, 26,85 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Dolar/TL, 26,85 seviyesinden işlem görüyor

Son Güncelleme: 08.09.2023 11:56

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,8520 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 28,77'den, sterlin ise 33,53'ten alıcı buluyor.

Dün, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,83'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,85'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 28,77'den, sterlin/TL ise 33,53'ten satılıyor. Dün, yükseliş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,1 artışla 105 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 104,9 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise dün 1,0686 seviyesine inerek 7 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1,0700'den günü tamamladı. Parite, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,0710 seviyesinde dengelendi.

GÖZLER FED'DE

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmemiş olabileceğine dair artan endişelerle dolara olan talebin yükseldiğini söyledi. Enflasyonla mücadele kapsamında, temmuz toplantısında 25 baz puan faiz artırarak politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığı ile son 22 yılın zirvesine çıkaran Fed'in yılın geri kalanında nasıl adımlar atacağına dair belirsizlikler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Analistler, son dönemde iş gücü piyasasına ilişkin açıklanan verilerin ardından istihdam piyasasını yumuşatmanın Fed'in enflasyonla mücadele programı kapsamında kritik önem kazanabileceğini ifade etti.

Fed yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, gelecek yıl işsizlik oranının artmasını ve yüzde 4'ün üzerine yükselmesini beklediğini vurguladı.

Chicago Fed Başkanı Austan Golsbee, "Tartışmalarımızın, faiz oranlarının ne kadar yükselmesi gerektiğiyle ilgili olmayacağı bir döneme hızla yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILAR FİTCH RAPORUNA ODAKLANDI

Analistler, yurt içinde uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, yurt dışında ABD'de toptan stokların takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103'in destek konumun bulunduğunu aktaran analistler, 106 ve 107 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 26,85 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar/TL, 26,85 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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