Dolar/TL, 27,16 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Dolar/TL, 27,16 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, 27,16 seviyesinden işlem görüyor
Son Güncelleme: 21.08.2023 10:06

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 27,16 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 27,16 seviyelerinden işlem görüyor.

Geçen 27,2415'e kadar yükselen dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve haftayı yüzde 0,89 değer kazancıyla 27,1073'ten tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 27,1660'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 artışla 29,5530'dan, sterlin/TL de yüzde 0,07 değer kazancıyla 34,5790'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 103,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,05 üzerinde 1,0880'den işlem görüyor.

Küresel piyasalarda dolar endeksi dünya genelinde para politikalarına yönelik belirsizliklerle yön bulmaya çalışıyor. Bu hafta gerçekleşecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda politika yapıcıların verecekleri mesajlar dolar endeksinin yönü üzerinde etkili olacak.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağının öngörüldüğünü aktararak, yıl sonuna kadar yapılacak diğer iki toplantıya yönelik belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Almanya'da ÜFE verilerinin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 105 seviyelerinin direnç, 102'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 27,16 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar/TL, 27,16 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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