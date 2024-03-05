Dolar ve euro ne kadar? - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar ve euro ne kadar?

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 31,6000 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 34,3230 TL, sterlin ise 40,0610 TL'den satılıyor.

05.03.2024 10:31  Güncelleme: 11:15
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Dün günü 31,5719 TL ile tamamlayan dolar, güne değer kazancıyla başlayarak 31,6000 TL seviyesinden işlem görüyor.Saat 10.15 itibariyle euro 34,3230 TL, sterlin ise 40,0610 TL'den satılıyor.

FED FAİZİYLE İLGİLİ BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini ifade ederek, söz konusu belirsizliğin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını söyledi.

Hafta içinde, ABD istihdamına ilişkin açıklanacak verilerin, ülkenin iş gücünde yumuşamaya işaret etmesi durumunda, Fed'in faiz indirimlerine yılın ilk yarısında başlayabileceğine yönelik beklentilerin artabileceğini belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumun yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, politika faiz oranı indirilmeden önce enflasyonun düşüşüne dair daha fazla güven kazanması gerektiğine işaret ederek, bu yıl iki çeyrek puanlık faiz indirimi beklediğini belirtti.

Para piyasalarında, Fed'in 20 Mart'ta gerçekleştireceği toplantıda faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 22 ve haziranda yüzde 65 ile fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, dünya genelinde ise hizmet sektörü ve bileşik PMI'ın yanı sıra Avro Bölgesi'nde ÜFE ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 103 ve 102'nin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Dolar ve euro ne kadar?
Kaynak: AA

Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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