Dolar/TL 32,2710 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL 32,2710 seviyesinden işlem görüyor

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Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 32,2710 seviyesinden işlem görüyor. Dün alıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,3 yükselişle 32,2385'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla dünkü kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,2710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 35,0260 ve sterlin/TL yüzde 0,1 primle 41,2080 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 104,6 seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'de enflasyona ilişkin endişelerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliği beslemesiyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Fed'in Bej Kitap raporuna çevrildiğini söyledi. Dün, ABD'de açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi 3 aylık düşüşün ardından mayısta aylık 4,5 puan artışla 102'ye çıkarak beklentileri aşarken, bu durum Fed'in politika faizini beklenenden daha geç indirebileceğine yönelik korkuları destekliyor. Söz konusu verinin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret ettiğini belirten analistler, söz konusu gelişmenin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 44'e, kasımda yüzde 56'ya ve aralıkta yüzde 77'ye gerilediğini bildirdi. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da öncü TÜFE ile ABD'de Fed'in Bej Kitap raporunun yanı sıra banka yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin destek bölgesi olarak öne çıktığını ifade etti.

29.05.2024 10:25
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Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 32,2710 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,3 yükselişle 32,2385'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla dünkü kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,2710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 35,0260 ve sterlin/TL yüzde 0,1 primle 41,2080 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 104,6 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de enflasyona ilişkin endişelerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliği beslemesiyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Fed'in Bej Kitap raporuna çevrildiğini söyledi.

Dün, ABD'de açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi 3 aylık düşüşün ardından mayısta aylık 4,5 puan artışla 102'ye çıkarak beklentileri aşarken, bu durum Fed'in politika faizini beklenenden daha geç indirebileceğine yönelik korkuları destekliyor.

Söz konusu verinin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret ettiğini belirten analistler, söz konusu gelişmenin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 44'e, kasımda yüzde 56'ya ve aralıkta yüzde 77'ye gerilediğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da öncü TÜFE ile ABD'de Fed'in Bej Kitap raporunun yanı sıra banka yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin destek bölgesi olarak öne çıktığını ifade etti.

Dolar/TL 32,2710 seviyesinden işlem görüyor
Kaynak: AA

Almanya, Sterlin, Banka, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 32,2710 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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