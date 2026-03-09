Dolar/TL 44,08 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
Dolar/TL 44,08 seviyelerinde işlem görüyor

09.03.2026 10:07
Dolar/TL, jeopolitik gerilimlerin etkisiyle 44,0850 seviyesinden işlem görmekte.

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 44,0850 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 44,0680'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 44,0850'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 düşüşle 50,9890'dan, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 58,7910'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 99,3'te bulunuyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin uzayabileceği ve bu risklerin enerji fiyatlarında yol açtığı yukarı yönlü hareketle enflasyonist baskıların güçlenebileceğine yönelik endişeler varlık fiyatlamalarında sert dalgalanmalara yol açtı.

Saldırılar sonrasında İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik tehdit içeren açıklamaları, dünyanın enerji ihtiyacı açısından kritik öneme sahip dar boğazdaki sevkiyatları kesintiye uğrattı. Bu gelişme, petrol fiyatlarında arz endişeleriyle sert yükselişleri beraberinde getirirken buna bağlı olarak küresel enflasyon risklerini de artırdı.

Dünya genelinde petrol fiyatlarının yükselmesinden ötürü maliyet kaynaklı enflasyonist baskıların güçlenebileceğine yönelik kaygılar, merkez bankalarının para politikalarında temkinli adımlar atabileceği beklentilerini de öne çıkardı.

Çatışmaların Orta Doğu'daki diğer ülkelere de sıçraması küresel ekonomide stagflasyon risklerinin ortaya çıkabilme ihtimalini artırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışına ek olarak Almanya'da sanayi üretiminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

