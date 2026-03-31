Dolar/TL 44,4770 Seviyesinde Yükselişte

31.03.2026 10:00
Dolar/TL, sabah saatlerinde 44,4770 seviyesini gördü, avro ve sterlin de yükseldi.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,4770 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,4420'den tamamladı.

Dolar/TL saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,4770'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 51,0480'den, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 58,7420'den satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 100,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın sona ereceğine iyimser açıklamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın olası faiz artışı tahminlerini sınırlayan sözle yönlendirmeleri varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Trump, ülkesinin İran'daki askeri saldırılarını sona erdirmek için "yeni ve daha makul bir rejimle" ciddi görüşmeler yürüttüğünü ileri sürerek bu aşamada "büyük ilerleme" kaydedildiğini ifade etti.

Anlaşma sağlanmaması halinde neler yaşanabileceğine yönelik tehditlerde bulunan Trump, böyle bir durumda Basra Körfezi'ndeki Hark Adası, elektrik santralleri ve petrol kuyularını hedef alacaklarını belirtti.

Fed Başkanı Powell ise Harvard Üniversitesinde katıldığı bir etkinlikte, Orta Doğu'da yaşananlar karşısında politikalarının gelişmelerin seyrini bekleyip görmek için uygun bir konumda olduğunu belirtti.

Powell, enflasyon beklentilerinin kısa vadenin ötesinde iyi bir şekilde çıpalanmış göründüğünü ifade etti.

İş gücü piyasasına yönelik aşağı yönlü risklerin, faiz oranlarının düşük tutulmasını gerektirdiği ancak enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ise faizlerin düşürülmemesini telkin ettiği mevcut duruma işaret eden Powell, bu iki hedef arasında bir gerilim yaşandığını, zorlu bir dönemde "oy birliği" beklemenin yanıltıcı olabileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı İngiltere'de büyüme, Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Leroy Sane'ye hazırlık maçında büyük şok! Cevabı çok fena verdi
Ameliyat hatası hayatına mal oluyordu! Aslı Bekiroğlu: Ölümden döndüm
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
Görüntüye tepki yağıyor! A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar
CHP'li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar
