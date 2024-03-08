Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 31,9540 seviyesinden işlem görüyor.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 31,8289'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,4 yükselişle 31,9540'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 34,9400, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 40,9240'tan satılıyor.
Düşüş eğilimini üst üste 6'ncı işlem gününe taşıyan dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 102,7 seviyesinde bulunuyor.
Analistler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, para politikasını gevşetmek için gereken güvenden "uzak olmadıklarını" söylemesinin dolara olan talebi azalttığını ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.
Powell'ın "güvercin" sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğuna dikkati çeken analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin iş gücü piyasasının gidişatına dair sinyaller verebileceğini ve bu durumun Fed'in ilerleyen dönemlerde atacağı adımlar üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.
Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 25 ve haziranda yüzde 75'e çıktı.
Analistler, yurt içinde uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirerek, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini dile getirdi.
Teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 101 puanın destek olarak öne çıktığını aktaran analistler, 103 ve 104 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı'nın temelini attıklarını ve hızlı tren ağını Karadeniz'e ulaştıracak projelere başladıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, projenin şehir içi trafiği rahatlatacağını ve yıllık 330 milyon lira tasarruf sağlayacağını belirtti.
Burhaniye ilçesinde gübre ve mazot desteği ödemelerinin hesaplara yatması, zeytin budama ve gübreleme zamanı olduğunu anlatan gübre bayii Kazım Karabıyık'a göre gübre satışlarını artırdı. Ayrıca, bu sene zeytinyağı da iyi para yaptığı için vatandaşlar zeytine daha iyi bakar hale geldi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çöken Sarma Çayı köprüsü, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edilmeye başlandı. Köprü çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu yerinde inceledi.
Aksaray Belediyesi tarafından açılan pazarda gözleme ve çeşitli yemekler yapan Reyhan Buluttekin, elde ettiği gelirle ev sahibi oldu. Kadınların geçim kaynağı olan pazarda Buluttekin, 7 yıldır gözleme ve ev yemekleri yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Manisalı kadın girişimci Süreyya Çalışır, kariyerini bırakarak babasının kapanmak üzere olan besi çiftliğinin başına geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle çiftliği onaran Çalışır, modern bir tesise dönüştürdüğü çiftlikte süt üretimi yapmaya başladı. Hedefi, hayvan sayısını ve üretimi artırarak alanında markalaşmak.
Kayseri Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen 'Türkiye Endonezya Kayseri İş Formu'nda, Endonezya yatırım fırsatları ve Kayseri ile karşılıklı iş fırsatları ele alındı. Toplantıya Kayseri Valisi, AK Parti Kayseri Milletvekili ve sanayiciler katıldı. Kayseri'nin sanayi potansiyeli ve dış ticaret verileri paylaşılırken, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi de daha güçlü bir ekonomik işbirliği için destek sözü verdi.
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Zafer Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Toprak Koruma Kurulu toplantısında, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında tarımsal ve tarım dışı amaçlı müracaatlar değerlendirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Harun Reşit Han başkanlık etti.
Afyonkarahisar İscehisar Kaymakamı Özlem Kılıçtürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Buğra Eberliköse ile birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan üreticileri ziyaret etti. Kaymakam Kılıçtürk, üreticilerle sohbet ederek üretim ve yetiştiricilikle ilgili bilgiler aldı. Ayrıca, üreticilerin sorunlarını dinleyen Kaymakam Kılıçtürk, yapılması gerekenler konusunda talimatlar verdi.
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