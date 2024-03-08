Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 31,9540 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 31,8289'dan tamamladı. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının dolara olan talebi azalttığını ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

08.03.2024 11:26
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Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 31,9540 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 31,8289'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,4 yükselişle 31,9540'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 34,9400, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 40,9240'tan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste 6'ncı işlem gününe taşıyan dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 102,7 seviyesinde bulunuyor.

Analistler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, para politikasını gevşetmek için gereken güvenden "uzak olmadıklarını" söylemesinin dolara olan talebi azalttığını ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Powell'ın "güvercin" sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğuna dikkati çeken analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin iş gücü piyasasının gidişatına dair sinyaller verebileceğini ve bu durumun Fed'in ilerleyen dönemlerde atacağı adımlar üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 25 ve haziranda yüzde 75'e çıktı.

Analistler, yurt içinde uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirerek, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 101 puanın destek olarak öne çıktığını aktaran analistler, 103 ve 104 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Jerome Powell, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı - Son Dakika

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