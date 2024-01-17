Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor

Oktay KUŞÇU: Bu hükümet ile 38 eğil 48 bile olur. El birliğiyle ülkeyi bitirdiler paramız tuvalet kağıdının değerine döndü. Suç onlarda değil suç oy veren bizim insanımızda. Derler Pkk ile işbirliği yapan partiye mi oy vereceğiz diye beyinlerini güzel yıkamışlar onların. Bu ülkeyi kimse satamaz Pkk girse ne olur girmese ne olur. Ama örümcek beyni olanlar bunları çözemiyor çözmek de istemiyorlar. 0 0