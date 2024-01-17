 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,1270 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 32,0830'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 38,1260'tan satılıyor.

17.01.2024 - 10:57,  Güncelleme: 11:38
Abone Ol

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,1270 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,07 artışla 30,1033'ten tamamladı.

KURDA SON DURUM

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 30,1270'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 32,0830'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 38,1260'tan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla son 1 ayın en yükseği olan 103,4 puan seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasının dolara olan talebi desteklediğini belirtti.

Dün açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonda devam eden düşüşlerin Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmesine olanak sağlayacağını ancak bunun "dikkatli" şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Faiz indirimlerinin zamanlaması ve 2024'teki sayısının gelen verilere bağlı olacağını vurgulayan Waller, "Faizleri düşürmeye başlamanın zamanı geldiğinde, metodik ve dikkatli şekilde düşürülebileceğine ve düşürülmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Fed'in faiz indirim sürecine mart ayında başlamayabileceği ihtimallerinin güçlenmesiyle tahvil piyasalarındaki satış baskısı güçlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,07 ile son bir ayın zirvesine çıktı.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: beni takip eden bilir aylar önce 35 tl olacak saatleri kurun dediğimi ben yıl sonuna kadar 35 olur dedim ama güncelliyorum aralık 2024 dolar kuru 38 tl not alın Yanıtla 0 1
  • Oktay KUŞÇU: Bu hükümet ile 38 eğil 48 bile olur. El birliğiyle ülkeyi bitirdiler paramız tuvalet kağıdının değerine döndü. Suç onlarda değil suç oy veren bizim insanımızda. Derler Pkk ile işbirliği yapan partiye mi oy vereceğiz diye beyinlerini güzel yıkamışlar onların. Bu ülkeyi kimse satamaz Pkk girse ne olur girmese ne olur. Ama örümcek beyni olanlar bunları çözemiyor çözmek de istemiyorlar. 0 0

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika


11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:19
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:04
MİT'in internet sitesindeki 'Vatan için her an her yerde' yazısı değişti MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:00
Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58
Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57
Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor

Son Dakika
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58 Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57 Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Saatlerinizi gece 01.11'e kurun! Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu
10:30 Mansur Yavaş'tan emeklilere destek sözü! Her ay yapılacak ödemeleri tek tek paylaştı
10:28 Beşiktaşlı Valentin Rosier, Nice'e transfer olmak için İstanbul'dan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 11:57:49. #1.12#
SON DAKİKA: Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement