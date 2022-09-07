Güne yatay seyirle başlayan dolar 18,23 TL seviyesinden işlem görüyor

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Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 18,2245'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yatay başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 18,2310'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 18,0640'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 20,9680'den satılıyor. Dolar endeksi 110,7'yle son 20 yılın en yükseğini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 110,4 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi 0,99'un hemen üzerinde seyrediyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, enerji krizi ve resesyon endişelerinin yanı sıra ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği beklentileri ile döviz kurlarında oynaklığın arttığını bildirdi. Asya'da dolar/yen paritesi 144,4'le rekor seviyeyi görürken, dolar/ Güney Kore wonu paritesi 1.387 ile son 12 yılın zirvesine çıktı. Çin Merkez Bankası (PBoC) dolar karşısında gerileyen yuanı korumak için önemli çaba sarf ederken, Japon hükümeti, dolar karşısında değer kaybını sürdüren yene müdahale edebileceğinin sinyalini verdi.

Para piyasalarında bugünkü fiyatlamalarda eylül toplantılarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 74, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ise yüzde 66 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de dış ticaret açığı verileri ile Fed'in Bej Kitap Raporu ve Fed üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 110,7 seviyesinin direnç, 110'un destek olarak öne çıktığını ifade etti.