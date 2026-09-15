Dolar/TL güne yükselişle başladı, 48,6400 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL güne yükselişle başladı, 48,6400 seviyesinden işlem görüyor

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Dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,6400 seviyesinde bulunuyor. Yükselen enerji fiyatları ve tahvil faizlerinin yanı sıra Fed'in yarın açıklayacağı kararların piyasalarda oynaklığa yol açabileceği tahmin ediliyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,6400 seviyesinde bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 48,6170'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,6400 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 56,1190'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 65,5720'den işlem görüyor.

Yükselen enerji fiyatları ve tahvil faizleri, varlık fiyatlamalarında ana yönlendirici unsur olmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve vereceği ileriye dönük mesajların piyasalarda oynaklığa yol açabileceği tahmin ediliyor. Banka, en son faiz artırımını Temmuz 2023'te gerçekleştirmişti.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5 civarındaki yüksek seyrini korurken, enflasyon riskleri çerçevesinde Fed'in faiz artıracağı beklentisinin güçlenmesi doları destekliyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 99,7 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL güne yükselişle başladı, 48,6400 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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