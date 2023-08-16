Dolar 27 liranın üzerinde hareket ediyor - Son Dakika
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Dolar 27 liranın üzerinde hareket ediyor

Son Güncelleme: 16.08.2023 10:21

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 27,0640 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 29,57'den, sterlin ise 34,47'den alıcı buluyor.

Dün 27,08-27,02 dar bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 27,0614'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 27,0640'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,24 yükselişle 29,5790'dan, sterlin/TL de yüzde 0,25 değer kazancıyla 34,4700'dan satılıyor. Dolar endeksi, 4 günlük yükselişinin ardından bugüne düşüşle başladı. Endeks şu sıralar yüzde 0,15 düşüşle 103,05 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi önceki kapanışına göre yüzde 0,14 artışla 1,0920'den işlem görüyor.

GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, tutanaklardan alınacak olası sinyallerin Banka'nın gelecek dönem politikalarına ışık tutabileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağını aktaran analistler, buna karşın Fed'in yılın geri kalanındaki iki toplantıda alacağı kararlara yönelik belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde 2. çeyrek büyüme ve haziran ayı sanayi üretimi ile ABD'de temmuz ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 105 seviyelerinin direnç, 102'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Dolar 27 liranın üzerinde hareket ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar 27 liranın üzerinde hareket ediyor - Son Dakika
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