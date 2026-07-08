Dolar/TL yatay seyirle 46,85 seviyesinde

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 46,8565 seviyesinde bulunuyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 46,8550'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yatay seyirle 46,8565 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 53,5375'ten, sterlin/TL ise yatay seyirle 62,6262'den işlem görüyor.

Orta Doğu'da yeniden duyulmaya başlanan patlama sesleri, varlık fiyatları üzerinde jeopolitik risk algısını artırdı.

Bölgede tansiyonun yeniden yükselmesiyle petrol fiyatlarında yeni bir sıçrama yaşandı. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonist baskıları güçlendirebileceği endişeleri yeniden gündeme geldi. Buna bağlı olarak merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentilerdeki değişimler yakından izleniyor.

Devam eden enflasyon endişelerine paralel olarak para politikasının daha da sıkılaşabileceği endişeleriyle dolar endeksi dün yüzde 0,3 artışla 101,2'ye yükseldi. Dolar endeksi yeni günde ise yüzde 0,1 düşüşle 101 seviyesinde seyrediyor.

Öte yandan bu gelişmelerin paralelinde yatırımcılar bugün yayımlanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına odaklandı.

Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin daha fazla netlik sağlamaya yardımcı olabileceğini belirterek, faiz patikasına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil ve daha önce görüştük ve biz 5 uçağın da sözünü aldık. İnşallah F-35 konusunda bu Liderler Zirvesi'nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da "Türkiye, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinizde askeri açıdan çok güçlü bir ülke haline geldi. (CAATSA yaptırımları) Yaptırımları kaldırabileceğimizi söyleyebilirim." diye konuştu.

Öte yandan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden gelecek haber akışı bugün de yakından takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtti.