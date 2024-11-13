Dolar/TL Yatay Seyirde, Piyasalarda Belirsizlikler Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yatay Seyirde, Piyasalarda Belirsizlikler Devam Ediyor

Dolar/TL, 34,3840 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalarda Trump'ın politikaları belirsizlik yaratıyor.

13.11.2024 10:46
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Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 34,3840 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 değer kazanarak 34,3630'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 34,3840'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 36,5170'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 43,7970'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 106,1 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de gelecek dönemde uygulanacak maliye politikalarının ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımları ne kadar etkileyeceğine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verisi öncesi negatif bir seyir izleniyor.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikalarının ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretleri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirirken, Trump'ın politikalarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesi varlığını koruyor.

Analistler, (Fed) yavaş yavaş yumuşatsa da uzun süredir takip ettiği sıkı para politikasına karşın Trump'ın söz konusu politikalarının uygulanmasıyla ortaya çıkabilecek ekonomik sonuçlara ilişkin olası belirsizliklerin güçlü kaldığını ifade etti.

Fed yönetimi ile Trump arasında oluşabilecek bir anlaşmazlığın getirebileceği riskler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmasında da bu konuya ilişkin ipuçları aranmaya devam edilecek.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan faiz indireceği öngörülürken, gelecek yıl yapılacak faiz indirimlerinin hızına yönelik sinyallerin de yavaş yavaş varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Günün geri kalanında ABD'de TÜFE, federal bütçe dengesi, ortalama saatlik kazançlar ve haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin direnç, 105 seviyesinin destek olarak öne çıktığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yatay Seyirde, Piyasalarda Belirsizlikler Devam Ediyor - Son Dakika

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