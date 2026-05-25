Dolar/TL Yatay Seyirle 45,71'de

25.05.2026 09:49
Dolar/TL 45,7110 seviyelerinde işlem görürken, avro ve sterlin de yükseldi. Ekonomik veriler izleniyor.

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 45,7110 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 45,7120'den tamamladı.

Dolar/TL saat 09.35 itibarıyla yatay seyirle 45,7110'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 artışla 53,4780'den ve sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 61,9250'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 99,03 seviyesinde bulunuyor.

ABD-İran geriliminde sona yaklaşıldığına ve Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların hızlanabileceğine yönelik iyimser mesajlar varlık fiyatlarının seyri üzerinde etkili oluyor.

Orta Doğu'da gerginliklerin sona ereceğine dair umutlarla petrol fiyatlarında sert geri çekilme görüldü. Brent petrolün 100 doların altına gerilemesi, piyasaların savaşın uzaması ve arzda kalıcı bozulma ihtimalini daha düşük olasılıkla fiyatladığını gösterdi.

Bu durum enflasyon beklentileri ve merkez bankalarının faiz patikasına ilişkin baskının da kısmen hafifleyebileceğine işaret etti.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ile büyüme verilerinden alınacak sinyallerle, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde alacağı para politikası kararlarına ilişkin beklentilerde değişiklikler yaşanabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi verisinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

