Dolar/TL yeni tarihi zirvesini gördü

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Piyasalarda seçimlerin ardından başlayan yükseliş bugüne de taşındı. Dolar/TL sabah saatlerinde 23,40 seviyelerinin üzerine çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü.

SEÇİMDEN SONRA YÜZDE 17,2'LİK YÜKSELİŞ

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden önce 19,96 seviyelerinden seyreden dolar, bugünkü yükselişle beraber seçim sonrasından beri yüzde 17,2'lik bir yükseliş yaşamış oldu.

EURO/TL REKORUNU TAZELEDİ

Güne 25,50 seviyelerinin üzerine çıkarak başlayan euro/TL de rekorunu tazeledi. Öte yandan gram altın da saat 11.30 itibarıyla 1.462 TL, dolar ise 23.36 lira seviyelerinden işlem görüyor.

EKONOMİNİN DÜMENİNDE ARTIK MEHMET ŞİMŞEK VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmesinin ardından açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, " Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 39,59 OLARAK HESAPLANDI

TÜİK önceki gün mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Doğalgaz fiyatlarının sıfır olarak hesaplanması sonucu yıllık enflasyon yüzde 39,59 olmuştu.