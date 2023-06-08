Dolar/TL yeni tarihi zirvesini gördü - Son Dakika
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Dolar/TL yeni tarihi zirvesini gördü

08.06.2023 11:33

Seçimlerin ardından piyasalarda yaşanan hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Dolar/TL sabah saatlerinde 23,40, euro ise 25,50 liranın üzerine çıkarak yeni tarihi zirvelerini gördü. Doların TL karşısındaki seçim sonrası yükselişi yüzde 17'yi buldu. Öte yandan son günlerde rekor üstüne rekor kıran gram altın ise saat 09.00 itibarıyla 1460,58 seviyelerinden işlem görüyor.

Piyasalarda seçimlerin ardından başlayan yükseliş bugüne de taşındı. Dolar/TL sabah saatlerinde 23,40 seviyelerinin üzerine çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü.

SEÇİMDEN SONRA YÜZDE 17,2'LİK YÜKSELİŞ

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden önce 19,96 seviyelerinden seyreden dolar, bugünkü yükselişle beraber seçim sonrasından beri yüzde 17,2'lik bir yükseliş yaşamış oldu.

EURO/TL REKORUNU TAZELEDİ

Güne 25,50 seviyelerinin üzerine çıkarak başlayan euro/TL de rekorunu tazeledi. Öte yandan gram altın da saat 11.30 itibarıyla 1.462 TL, dolar ise 23.36 lira seviyelerinden işlem görüyor.

EKONOMİNİN DÜMENİNDE ARTIK MEHMET ŞİMŞEK VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmesinin ardından açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, " Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 39,59 OLARAK HESAPLANDI

TÜİK önceki gün mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Doğalgaz fiyatlarının sıfır olarak hesaplanması sonucu yıllık enflasyon yüzde 39,59 olmuştu.

YORUMLAR (8)
  • alos : ÜLKENİN NEYİ VAR NEYİ YOK SAT, ÜRETİMİ BİTİR, MEMLEKETİ VE HALKI DİBİNE KADAR BORÇLANDIR, DÜNYADA NE KADAR MÜLTECİ VARSA ÜLKEYE GİRİŞİ SERBEST BIRAK, SONRA DA FAİZ Mİ ARTIRSAM NAS MI YAPSAM DİYE ÇÖZÜM ARA. PEKİ ÇÖZÜM NE; BUNU İLKOKUL ÖĞRENCİSİNE SORSAN DERKİ YUKARIDAKİLERİN TAM TERSİNİ YAPMAK. Cevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır
  • Saltuk Kayra: Haddini bil, terbiyesiz dolar.. Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: 50 tl olsun zengin daha zengin fakir daha fakir olsun ne diyecez başka bize müstahak Cevap Yaz 35 1 Yayından Kaldır
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Ekonomi, Son Dakika

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