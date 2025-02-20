Dolar/TL Yükseldi, Belirsizlik Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yükseldi, Belirsizlik Devam Ediyor

Dolar/TL, 36,3230 seviyesinden işlem görürken, Fed'in belirsizlikleri piyasalarda etkili olmaya devam ediyor.

20.02.2025 10:18
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 36,3230 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 36,2920'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 36,3230 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 37,8900'dan ve sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 45,7570'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 106,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Fed'in politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttuğu son toplantısına ilişkin tutanaklar da yetkililerin temkinli olmaya devam ettiğini ortaya koydu. Bankanın tutanakları, politika faizinde ek ayarlamalar yapmadan önce enflasyon konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesinin istendiğini gösterdi.

Ekonomik görünüme ilişkin risk ve belirsizliklere değinilen tutanaklarda, Fed yetkililerinin çoğunun Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede bulunduğu kanaatinde olduğu ancak birkaçının enflasyon hedefine dair risklerin daha fazla olduğunu değerlendirdiği belirtildi.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk faiz indirimini haziranda yapabileceğine yönelik beklentilerin güç kazanmasına karşın ilk indirim için temmuz ayı öne çıkmayı sürdürdü. Yıl genelinde ise Fed'in iki indirim yapacağı fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve öncü endeks başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 seviyesinin destek, 107,5 puanın direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükseldi, Belirsizlik Devam Ediyor - Son Dakika

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