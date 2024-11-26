Dolar/TL Yükselişle 34,6420'de İşlem Görüyor

Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,6420 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 34,5710'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 34,6420'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 36,3690'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 43,4750'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 107,1 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesinde izleyeceği yol haritasının netleşmemesi ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık seyrederken, gözler Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugün yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler sürerken, ABD'de büyüme başta olmak üzere, bu hafta açıklanacak makroekonomik verilerle bugün açıklanacak 6-7 Kasım'daki FOMC toplantısının tutanaklarında Fed'in projeksiyonlarına ilişkin ipuçları aranacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında yüzde 56 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimine gideceği tahmin edilirken, yüzde 44 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediğini açıkladı. Kasımda, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 27,2'ye, reel sektör için yüzde 47,8'e, hanehalkı için yüzde 64,1'e indi.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, New York Fed tüketici güven endeksi ve FOMC toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 106,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade etti.