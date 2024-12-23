Dolar/TL Yükselişle 35,21'den İşlem Görüyor

Ekonomi

Dolar/TL haftaya yükselişle başlamasının ardından 35,2130 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 35,1850'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 35,2130'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 36,8890'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 44,2560'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 107,8 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, Noel tatili öncesi yön arayışı öne çıkarken, hafta boyunca tatil nedeniyle piyasaların sığ kalacağı öngörülüyor. Yurt içinde ise bu hafta gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararları takip edilirken, dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi yeniden fiyatlamalara dahil oldu.

Fed'in enflasyonu düşürmek için politika faizini öngörülenden uzun süre yüksek tutabileceğine ilişkin yönlendirmeleriyle artan satış baskısı, fiyat artışlarının yavaşladığına işaret eden verilerin ardından sınırlı da olsa yatıştı.

Analistler, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların, Fed'in "şahin" duruşuyla çelişebileceği endişelerinin varlığını koruduğunu belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 2025 yılında 2 faiz indiriminin öngörülmesinin risk algısını beslemeyi sürdürdüğünü aktardı.

Yurt içinde TCMB'nin para politikası kararlarının fiyatlamalar üzerinde etkili olması beklenirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın politika faizini 150 baz puan düşüreceğini öngörüyor.

Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güveni ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 108,5 seviyesinin direnç, 107 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.