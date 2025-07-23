Dolar/TL Yükselişle 40,4500'de İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yükselişle 40,4500'de İşlem Görüyor

23.07.2025 09:52
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Dolar/TL, gün başında 40,4500 seviyesinden işlemlerini sürdürüyor. Analistler Fed'in faiz kararını bekliyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40,4500 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,4020'den tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 40,4500'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 47,5150'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 54,7730'dan satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 97,5 seviyesinde bulunuyor.

ABD ile Japonya'nın ticaret konusunda anlaşması, diğer ülkelerle de uzlaşı sağlanabileceği beklentilerini güçlendirmesi varlık fiyatlamalarında etkili oldu. ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından Japonya ile anlaşması ve diğer bir partneri Çin ile de gelecek hafta uzlaşı temaslarının başlayabileceğine yönelik iyimserlikler piyasalardaki risk algısını azalttı.

Tarifelerde uzlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliklerin yanı sıra tarifelerin düşük oranlarda da olsa uygulanacak olmasının enflasyonist baskıları artırabileceği endişeleri ortadan kalkmadı. Bu durum, ABD'de iyileşen makroekonomik verilere rağmen söz konusu riskler nedeniyle ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında gevşeme döngüsüne ne zaman devam edeceğine ilişkin soru işaretlerini gündemde tutuyor.

Analistler, Fed yetkililerinin faiz indirimi konusunda ayrışan tutumlarının da fiyatlamaları zorlaştıran etmenler arasında yer aldığını belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakıldığını aktardı.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları ile mevcut konut satışları takip edilecek.

Kaynak: AA

Politika, Japonya, Ekonomi, Finans, Döviz, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişle 40,4500'de İşlem Görüyor - Son Dakika

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