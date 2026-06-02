Dolar/TL Yükselişle 45,93'te

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 45,9300 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 45,8970'ten tamamladı.

Dolar/TL saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 45,9300'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 53,5350'den ve sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 61,9470'ten satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 99,1 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu kaynaklı haber akışının varlık fiyatları üzerindeki belirgin etkisi sürüyor. ABD-İran arasında çoğunlukla arabulucular üzerinden yürütülen diplomatik temaslar anlaşma umudunu canlı tutarken sahadaki tansiyonun inişli çıkışlı hali sürecin kırılgan yapısına işaret ediyor.

Özellikle Hürmüz Boğazı'na ilişkin mesajlarla çift yönlü oynaklık sergileyen petrol fiyatları, küresel enflasyon beklentilerine ve buna bağlı olarak merkez bankalarının politika adımlarına yönelik öngörüleri zorlaştırıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar ihtiyatlı duruşunu koruyacağına yönelik beklentiler güçlü kalmayı sürdürüyor.

Anlaşmaya ilişkin yeni gelişmeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin kalıcılığı jeopolitik risklerin seyri açısından yakından izlenecek.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirtti.