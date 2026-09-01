Dolar/TL Yükselişle 48,2780 Seviyesinde - Son Dakika
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Dolar/TL Yükselişle 48,2780 Seviyesinde

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Dolar/TL, güne %0,1 artışla 48,2780 seviyesinde başladı. Küresel enflasyon riskleri ve petrol fiyatları etkili.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,2780 seviyesinde bulunuyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 48,2560'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 48,2780 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 56,0740'tan, sterlin/TL de önceki kapanışa yakın olarak 65,4300'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,5 seviyesinde bulunuyor.

Küresel tahvil faizlerindeki yükseliş ve Orta Doğu kaynaklı enflasyon riskleri varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

ABD ile İran arasında yeniden başlayan doğrudan saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat riskleriyle kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı 91 doların üzerine çıktı.

Petrol ve tahvil faizlerinin birlikte yükselmesi enflasyon endişelerini yeniden gündeme getirirken, gözler bugün ABD'den gelecek ekonomik aktivite göstergelerinde olacak. Analistler, ülkede ekonominin sıcaklığını koruduğuna dair emarelerin ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik sıkılaşma tahminlerini destekleyebileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısı, dünya genelinde imalat sanayi PMI ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin karşılanacağı söyledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişle 48,2780 Seviyesinde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL Yükselişle 48,2780 Seviyesinde - Son Dakika
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