Dolarda büyük artış: 19,59 TL'den satılıyor - Son Dakika
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Dolarda büyük artış: 19,59 TL'den satılıyor

12.05.2023 11:32

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,59 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 21,38'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 24,52'den satılıyor. Dolar endeksi dün yüzde 0,7 yükselmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 102 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,09'dan satılıyor.

Dün 19,53-19,73 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 19,5454'ten tamamladı.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 19,5900'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 21,3840'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 24,5240'tan satılıyor. Dolar endeksi dün yüzde 0,7 yükselmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 102 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,0910'dan alıcı buluyor.

İŞSİZLİK BAŞVURUSU ARTTI

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 6 Mayıs ile biten haftada 264 bine yükselerek beklentileri aşarken, Ekim 2021'den bu yana en yüksek değerini kaydetti.

ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının sürdüğünü söyledi. Bugün ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Dolar/TL 19,56'dan işlem görüyor Dolar/TL 19,56'dan işlem görüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolarda büyük artış: 19,59 TL'den satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolarda büyük artış: 19,59 TL'den satılıyor - Son Dakika
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