Haftanın son işlem gününde dolar yükselişe geçti

Ekonomi

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Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,8 yükselişle 32,5630 ve avro/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 34,9390 seviyelerinde bulunurken, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 41,4870'den işlem görüyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 105,4 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de hem tüketici hem de üretici enflasyonunun beklentilerden altında kalmasına rağmen karışık bir seyir izlenirken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'NİN TÜFE VE ÜFE VERİLERİ PİYASA TAHMİNLERİNİN ALTINDA KALDI

Çarşamba günü ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 artışla beklentilerin altında kalmıştı. Dün de ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,2 ile piyasa tahminlerin altında artış kaydetti. Enflasyonun yavaşlamasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin duruşunu koruması risk algısının güçlü kalmasına neden oluyor.

Bununla birlikte, dün açıklanan ÜFE verilerinin beklenenden daha hızlı yavaşlamasıyla para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın eylülde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 74'e, kasımda ise yüzde 86'ya çıktı.

İKİNCİ FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ YÜZDE 90

Fed yetkililerinin projeksiyonları bu yıl için her ne kadar 1 faiz indirimi beklentisi olduğunu gösterse de, piyasalar olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralıkta ikinci faiz indirimine gitme ihtimalini yüzde 90 ile fiyatlıyor.

Analistler, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonla mücadele kapsamında sıkı duruşun meyvelerinin alındığını gösterdiğini ifade ederek, gelecek dönemde açıklanacak makroekonomik verilerin, ekonomi de yavaşlama sinyalleri vermeye devam edip etmeyeceğinin yakından takip edileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.