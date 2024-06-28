Dolar/TL güne yükselişle başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dolar/TL güne yükselişle başladı

Geniş Video İzle

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,9730 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 primle 106,0 seviyesinde bulunuyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Para piyasalarında, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 70, kasımda ise yüzde 95 ile fiyatlanıyor.

28.06.2024 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 32,9730'dan, avro/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 35,2530'dan ve sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 41,6960'tan işlem görüyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,2 primle 106,0 seviyesinde bulunuyor.

ABD'DE DÜN AÇIKLANAN VERİLERİN KARIŞIK SİNYALLER VERMESİYLE TEMKİNLİ BİR SEYİR İZLENİYOR

Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlenirken, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranmaya devam ederken, dün ABD'de yoğun veri gündemi ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edildi.

FED'İN EYLÜLDE FAİZ İNDİRİMİNE GİTME İHTİMALİ YÜZDE 70

Analistler, ülke ekonomisindeki büyüme hızının önceki çeyreğe göre yavaşladığına işaret eden verinin yatırımcıların bu yıl faiz indirimine dair beklentilerini güçlendirdiğini kaydederek, bugün açıklanacak verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi. Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 70, kasımda yüzde 95 ile fiyatlanıyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirme ihtimali ise yüzde 75 ile fiyatlamalardaki yerini koruyor.

Dolar/TL güne yükselişle başladı
Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL güne yükselişle başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:11 İran’da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50’yi geçemedi İşte 2. tura kalan adaylar İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylar
10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
11:33 Montella’dan Avustura maçında Arda Güler’e yeni görev Montella'dan Avustura maçında Arda Güler'e yeni görev
11:26 Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:50:17. #1.11#
SON DAKİKA: Dolar/TL güne yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement