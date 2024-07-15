Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,0840 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 33,0500'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 33,0840'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın hemen üstünde 36,0530, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 42,8910'dan satılıyor. Dolar endeksi cuma gününü yüzde 0,3 azalışla 104,1 seviyesinden kapatırken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 104,3 seviyesinde seyrediyor. Hafta sonu ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunulması yeni haftada varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, bu gelişmenin ardından piyasalarda Trump'ın yeniden başkan seçilme olasılığı fiyatlanıyor. Analistler, bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu belirtti. Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağı beklentilerinin gücünü koruduğunu, yatırımcıların Powell'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki politikalarına dair daha fazla ipucu arayacağını söyledi. Analistler, bugün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksinin öne çıktığını dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 103 ve 102 seviyelerinin ise destek konumu olarak öne çıktığını kaydetti.

15.07.2024 10:23
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,0840 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 33,0500'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 33,0840'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın hemen üstünde 36,0530, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 42,8910'dan satılıyor.

Dolar endeksi cuma gününü yüzde 0,3 azalışla 104,1 seviyesinden kapatırken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 104,3 seviyesinde seyrediyor.

Hafta sonu ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunulması yeni haftada varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, bu gelişmenin ardından piyasalarda Trump'ın yeniden başkan seçilme olasılığı fiyatlanıyor.

Analistler, bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağı beklentilerinin gücünü koruduğunu, yatırımcıların Powell'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki politikalarına dair daha fazla ipucu arayacağını söyledi.

Analistler, bugün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksinin öne çıktığını dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 103 ve 102 seviyelerinin ise destek konumu olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

Cumhuriyetçi Parti, Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Jerome Powell, Donald Trump, New York, Sterlin, Fed, Uluslararası, Döviz, Finans, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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