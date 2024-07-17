Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum

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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,0970 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,18 artışla 33,0551'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 33,0970'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 36,1490'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişe 43,0510'dan satılıyor. Dolar endeksi dün bir önceki kapanışın hemen altında günü 104,24 seviyesinden kapatırken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 104 seviyesinde seyrediyor. Dünya genelinde merkez bankaları enflasyonla mücadelede sona yaklaşırken, faiz indirimi adımlarına yönelik beklentiler de günden güne netleşiyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene iki kez faiz indirimine gideceği beklentisi ve ülkede gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarının oluşturduğu belirsizlikler, para birimleri üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de inşaat izinleri ile Fed'in Bej Kitap Raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin ise destek konumu olarak öne çıktığını kaydetti.

17.07.2024 11:30
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,0970 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,18 artışla 33,0551'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 33,0970'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 36,1490'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişe 43,0510'dan satılıyor.
Dolar endeksi dün bir önceki kapanışın hemen altında günü 104,24 seviyesinden kapatırken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 104 seviyesinde seyrediyor.

Dünya genelinde merkez bankaları enflasyonla mücadelede sona yaklaşırken, faiz indirimi adımlarına yönelik beklentiler de günden güne netleşiyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene iki kez faiz indirimine gideceği beklentisi ve ülkede gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarının oluşturduğu belirsizlikler, para birimleri üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de inşaat izinleri ile Fed'in Bej Kitap Raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin ise destek konumu olarak öne çıktığını kaydetti.

Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
Kaynak: AA

Sterlin, Dünya, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum - Son Dakika

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