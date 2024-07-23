Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,9480 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 32,9105'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,9480'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 35,8870, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 42,6150'den satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 104,3 seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'deki başkanlık seçimlerinin getirdiği belirsizlikle varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi. Para politikası metninden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği ifade edilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağını öngördü. Bugün ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin ise destek konumu olarak öne çıktığını kaydetti.

23.07.2024 10:45
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,9480 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 32,9105'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,9480'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 35,8870, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 42,6150'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 104,3 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimlerinin getirdiği belirsizlikle varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Para politikası metninden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği ifade edilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağını öngördü.

Bugün ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin ise destek konumu olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika

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