Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 45,9180 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 45,8480'den tamamladı.

Dolar/TL saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 45,9180'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 53,5550'den ve sterlin/TL ise yatay seyirle 61,8770'ten satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99 seviyesinde bulunuyor.

ABD-İran görüşmeleri henüz nihai bir anlaşmayla sonuçlanmazken, günden güne uzlaşı ihtimallerinin yükselmesi fiyatlamalarda öne çıkıyor.

Taraflardan gelen açıklamalar risk iştahında zaman zaman geri çekilmelere neden olurken, Hürmüz Boğazı ve nükleer program konularında uzlaşının henüz sağlanamamış olması sürecin kırılganlığını koruduğuna işaret ediyor.

Öte yandan yurt içinde gözler büyüme verisine çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin birinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,7 artacağını tahmin ediyor. Bu arada ekonomistlerin 2027 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin medyanı yüzde 4,50 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI, ABD'de ISM imalat sanayi PMI, inşaat harcamaları, Avro Bölgesi'nden işsizlik oranının takip edileceğini belirtti.