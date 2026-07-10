Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Dolar/TL Yükselişle Başladı

10.07.2026 09:38
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Dolar/TL, 46,9860 seviyesine yükseldi. Küresel enflasyonist baskılar ve Fed'in faiz beklentileri etkili.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 46,9860 seviyesinde bulunuyor.

Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 46,9220'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 46,9860 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 53,8010'den, sterlin/TL ise yüzde 0,3 primle 63,1610'dan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki gelişmeler kaynaklı artan enerji maliyetlerinin etkileri, ekonomik öngörülerde etkili olmayı sürdürüyor. Küresel ölçekte enflasyonist baskıların yeniden güç kazanabileceği endişelerini merkez bankalarının daha "şahin" bir tutum sergilemesine neden oluyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl içinde 25 baz puan faiz artırımına gitmesi beklenirken, söz konusu öngörüler doların gelişmiş para birimleri karşısında değerli kalmasını sağlıyor.

Öte yandan Fed, para politikasının yürütülmesini geliştirmek amacıyla oluşturulan 5 çalışma grubunun liderini ve hedeflerini duyurdu.

Fed'den yapılan açıklamaya göre, çalışma grupları, para politikasının genel işleyişi açısından merkezi öneme sahip alanları inceleyecek. Fed Başkanı Kevin Warsh, konuya ilişkin açıklamasında, bankanın fiyat istikrarı ve maksimum istihdamı sağlama kararlılığının sarsılmaz olduğunu vurguladı.

ABD ekonomisinin son nesil boyunca önemli ölçüde değiştiğini ve bu değişimin hiçbir zaman şu anda olduğu kadar belirgin olmadığını belirten Warsh, her çalışma grubunun, politika yapıcıların kullandığı araç ve yöntemlerin, analitik araçların ve politika yaklaşımlarının iyileştirilip iyileştirilemeyeceğini titizlikle değerlendireceğini kaydetti.

Warsh, "Hedef çok net, Fed'in bu kritik dönemde hedeflerimize ulaşmak için en iyi konumda olmasını sağlamak." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretiminin takip edileceğini, yurt dışında ise makroekonomik veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika

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