Dolar/TL Yükselişle İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yükselişle İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne 34,1020 seviyesinden başlayarak önceki kapanışın üstünde işlem görüyor.

20.09.2024 11:52
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,1020 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 34,0303'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 34,1020'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 38,1452'den, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 45,4495'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 100,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 4 yıl aradan sonra 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından "yumuşak iniş" ihtimaline yönelik beklentiler yeniden güçlendi.

Dünya genelinde Fed'in çarşamba günkü kararı sonrasında ABD'de ekonominin ne yönde ilerleyeceği değerlendirilmeye devam edilirken, resesyondan kaçınılabileceği ihtimali risk iştahını besliyor.

Fed'in projeksiyonlarına göre yıl sonun kadar 50 baz puanlık daha indirim beklentisi öngörülürken, piyasalarda yıl sonuna kadar 75 baz puanlık indirim beklentileri öne çıkıyor.

Bu durumda özellikle açıklanacak istihdam verilerinin öneminin arttığı görülürken, ekonomik aktiviteye ilişkin sinyaller de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Öte yandan, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

PPK duyurusunda, "Temel mal enflasyonu sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu gelişmelerin ardından Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise şu sıralarda 254,2 baz puanla Şubat 2020'den bu yana görülen en düşük seviyede bulunuyor.

Günün geri kalanında, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 seviyesinin destek, 101 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Döviz, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişle İşlem Görüyor - Son Dakika

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