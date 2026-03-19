Dolar/TL Yükselişte

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,3230 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,2110'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 44,3230'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 50,8370'den, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 58,8190'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 100,1 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da süren gerilime ilişkin haber akışı varlık fiyatlamalarında etkili olurken, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. Fed dün, politika faizini beklentilere paralel yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bıraktı. Bankanın karar metninde, "Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkileri belirsizdir." değerlendirmesine yer verildi.

Analistler, bugün Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra yurt içinde haftalık uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.