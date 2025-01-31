Dolar/TL Yükselişte: 35,86 Seviyesinde - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yükselişte: 35,86 Seviyesinde

Dolar/TL, güne 35,8600 seviyesinden başlarken, global ticaret endişeleri piyasalarda etkili.

31.01.2025 10:16
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,8600 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 35,7724'ten tamamladı. Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 35,8600 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 37,2710'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 44,5710'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,3 yükselişle 108,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya tarife uygulayacağına yönelik açıklamaları sonrası varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor. Dünya genelinde enflasyonla mücadele sürerken, resesyon endişeleri de devam ediyor. Bu ortamda Trump'ın ABD'nin önemli ticaret ortaklarına ilave gümrük vergisi uygulayacağını kesin bir dille ifade etmesi, piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Trump'ın uygulayacağı tarifelerin küresel ticareti sekteye uğratabileceğine yönelik endişeler varlığını korurken, bu durum ABD Merkez Bankasının (Fed) bu zamana kadar enflasyonla mücadelede elde ettiği kazanımlar üzerinde tehlike oluşturuyor. Analistler, gelecek dönemde veri merkezli hareket edeceklerini açıklayan Fed yönetimi ile Trump'ın politikaları arasında oluşabilecek uyuşmazlıkların fiyatlamaları zorlaştıran bir başka unsur olarak öne çıktığını kaydetti.

Öte yandan, yurt içinde gözler uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Raitings'in beklenen Türkiye değerlendirmesine çevrildi. Fitch, en son eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü "durağana" çevirmişti.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, aylık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 108,5 seviyesinin direnç, 107,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Döviz, Dünya, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişte: 35,86 Seviyesinde - Son Dakika

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