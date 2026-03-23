Dolar/TL Yükselişte: 44,33 Seviyesini Geçti
Dolar/TL Yükselişte: 44,33 Seviyesini Geçti

23.03.2026 10:09
Dolar/TL, jeopolitik risklerin artmasıyla 44,33 seviyesinden işlem görmekte. Analistler verileri takip ediyor.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 44,3300 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,2980'den tamamlamıştı.

Dolar/TL saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,3300'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 51,1480'den, sterlin/TL de önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 58,9350'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 99,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD-İran hattında sertleşen söylemler, artan saldırılarla jeopolitik tansiyonun tırmanmasıyla birçok varlıkta satış eğilimi derinleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması için 2 gün süre tanıması, İran tarafından İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka yönelik gelen "48 saat içinde telefonlarınızı şarj edin" mesajı, jeopolitik risklerin giderek artabileceğine yönelik korkuları körükledi.

Petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklı ABD'de enflasyonun hızlanabileceği öngörülerinin güçlenmesiyle para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu yıl için ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri ortadan kalktı.

Çatışmaların uzayabileceğine yönelik senaryoların güç kazanmasıyla piyasa fiyatlamaları sıkılaşma olasılıklarına kaymaya başladı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

